Український борщ попаде до спадщини ЮНЕСКО [ Редактировать ]
Український борщ незабаром внесуть до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Номінаційне досьє "Культура приготування українського борщу" прямує до Парижа для включення до нематеріального списку ЮНЕСКО. Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Фейсбук.
Він наголосив, що борщ є українською національною стравою, що не має конкурентів. І додав, цитую: "Досить маніпулювати і на ґрунті "російськості" борщу, бо правди не зміниш. Борщ - наш".
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