Украина в отношении соглашения США и Германии по газопроводу "Северный поток-2" имеет много вопросов. В частности, о том, насколько оно учитывает риски для украинской стороны. Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"У нас много вопросов о том, как американо-немецкое соглашение способно снизить риски, связанные с безопасностью Украины и стран Центральной Европы из-за запуска "Северного потока-2". Мы будет разговариваться с США и Германией по этому поводу", - отметил он.

По его словам, украинская сторона всегда говорила, что "Северный поток-2" - это прежде всего вопрос безопасности.

"И мы бы хотели, чтобы формулировки в американо-немецком заявлении именно в отношении безопасности были сильнее. Что касается экономического блока этого заявления, то мы изучаем все, что там изложено, предложения, которые сделаны. И мы будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что предложено", - подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что есть одна фундаментальная проблема.

"Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток-2", является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать", - добавил министр.

Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.