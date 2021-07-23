Новая волна COVID: Комаровский рассказал, как уберечься от вируса [ Редактировать ]
Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, что необходимо знать перед вероятным всплеском заболеваемости коронавирусом. На своем Youtube-канале он назвал ключевые способы профилактики коронавируса.
Врач подчеркнул, что его рекомендации, в первую очередь, касаются людей, которые постоянно контактируют с окружающими: водители и курьеры.
Он уверен в том, что наиболее эффективным способом является вакцинация.
"Это признак логики и здравого смысла, это реальная забота о своем здоровье и здоровье всех, кто рядом", - сказал Комаровский.
По его словам, вентиляция помещений является не менее важной. Поэтому необходимо помнить о важности чаще открывать окна и проветривать помещения или салон автомобиля.
Кроме того, педиатр обратил внимание, что масочный режим и соблюдение дистанции - это тоже очень важно. При этом маска должна плотно закрывать нос и рот и каждые три часа ее нужно менять.
Эксперт убежден в том, что нельзя забывать о гигиене. Мыть руки с мылом не менее 30 секунд либо воспользоваться санитайзером или влажными салфетками с дезинфицирующим средством.
Комаровский добавил, что важно также своевременно получать проверенную научную информацию о коронавирусной инфекции из официальных или заслуживающих доверие источников.
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