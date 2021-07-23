Под Днепром случилось кровавое ДТП с участием двух грузовиков [ Редактировать ]
В Днепропетровской области на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье произошло ДТП. Авария случилась с участием двух грузовиков и легкового авто. В результате один человек погиб и еще один получил ранения.
Произошло столкновение трех автомобилей: грузового автомобиля, легкового автомобиля Skoda Octavia и грузового автомобиля Mercedes-Benz 1824.
Предварительно удалось установить, что водитель грузового автомобиля, двигаясь в направлении пгт Соленое не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем Skoda Octavia, который стоял на обочине на временной остановке. После чего легковой автомобиль продолжил неуправляемое движение и столкнулся грузовым автомобилем Mercedes-Benz 1824.
В результате ДТП погиб водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz 1824 (мужчина 1976 года рождения) и пострадал пассажир легкового автомобиля Skoda Octavia (мужчина 1959 года рождения). Пострадавший госпитализирован в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.
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