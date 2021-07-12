В воскресенье, 11 июля, в Киевской области, возле села Ревное Бориспольского района, перевернулась легковушка Volkswagen Golf. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В салоне автомобиля находилось более 10 человек, в том числе четверо детей. Два человека погибли, среди которых - 7-летняя девочка. Еще один взрослый в критическом состоянии.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Golf превысил скорость и не справился с управлением, вследствие чего автомобиль перевернулся на крышу.

По данным очевидцев, для деблокирования от ГСЧС привлекли восемь человек и две единицы техники.

Как сообщали "Подробности", в ночь на пятницу, 9 июля, на трассе Киев-Ковель произошла авария с участием мопеда и грузовика. В результате столкновения погибли два человека.

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