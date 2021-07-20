В Львовской области в районе села Нагорное на трассе Киев-Чоп произошло ДТП. Так, в аварии столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек. Движение в обоих направления осложнено.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

"По предварительной информации, в результате столкновения двух транспортных средств травмированы 6 человек", - отметили в полиции.

На участке трассы, где произошло ДТП, движение транспорта осложнено в обоих направлениях. "Патрульные организовали реверсное движение", - добавили в полиции.

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