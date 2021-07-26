Самолет Belavia подал сигнал бедствия: что произошло [ Редактировать ]
Самолет Belavia рейса Минск-Анталия подал сигнал бедствия. Причиной может быть техническая неисправность, сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку.
Лайнер находится у границы Липецкой и Тульской областей и продолжает движение на небольшой высоте в сторону Москвы.
По данным агентства, сначала экипаж запросил экстренную посадку в Воронеже. "Диспетчеры дали разрешение, а самолет стал вырабатывать топливо. Однако позднее изменил курс в направлении Москвы", - говорится в сообщении.
Издание "ТАСС" установило, что на борту самолета Belavia, подавшего сигнал тревоги, находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа. Борт будет садиться в Домодедово.
Ранее сообщалось, что в России нашли пропавший самолет Ан-28. Он совершил жесткую посадку.
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