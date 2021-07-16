В России нашли пассажирский самолет Ан-28, который пропал с радаров в Томской области. Он совершил жесткую посадку.

"Обнаружен (ранее пропавший - ред.) борт ... люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно",- говорится в сообщении.

По данным издания, самолет совершил жесткую посадку.

Указано, что на борту Ан-28 находились 19 человек, в том числе двое детей.

Как добавляют в СМИ, сейчас возбуждено уголовное дело по факту исчезновения самолета с радаров в Томской области.

"Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")",- сообщили изданию российские правоохранители.

Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.

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