В России нашли пропавший самолет Ан-28 [ Редактировать ]
В России нашли пассажирский самолет Ан-28, который пропал с радаров в Томской области. Он совершил жесткую посадку.
"Обнаружен (ранее пропавший - ред.) борт ... люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно",- говорится в сообщении.
По данным издания, самолет совершил жесткую посадку.
Указано, что на борту Ан-28 находились 19 человек, в том числе двое детей.
Как добавляют в СМИ, сейчас возбуждено уголовное дело по факту исчезновения самолета с радаров в Томской области.
"Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")",- сообщили изданию российские правоохранители.
Ранее мы писали, что в России на Кузбассе (Кемеровская область) самолет Л-410 совершил аварийную посадку. Предварительно в результате инцидента погибли четыре человека, еще 17 пострадали. Самолет совершил посадку на аэродроме "Танай" во время тренировочного полета.
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