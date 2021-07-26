Во вторник, 27 июля, правоохранители усилят меры безопасности в центре Киева из-за крестного хода в честь годовщины крещения Украины-Руси. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

За порядком будут следить сотрудники полиции и других служб силового ведомства.

27 июля в центре Киева состоится крестный ход, приуроченный 1033-летию крещения Украины-Руси. "В связи с этим, правоохранители заступят на усиленное дежурство улиц столицы.

Для предупреждения правонарушений в местах массового скопления людей будут дополнительно привлечены сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и других профильных служб.

Читайте также, на внеочередном заседании Кабмина было принято решение ввести на дорогах Украины круглосуточный весовой контроль транспорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.