В центре Киева усилят меры безопасности: в чем причина [ Редактировать ]
Во вторник, 27 июля, правоохранители усилят меры безопасности в центре Киева из-за крестного хода в честь годовщины крещения Украины-Руси. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
За порядком будут следить сотрудники полиции и других служб силового ведомства.
27 июля в центре Киева состоится крестный ход, приуроченный 1033-летию крещения Украины-Руси. "В связи с этим, правоохранители заступят на усиленное дежурство улиц столицы.
Для предупреждения правонарушений в местах массового скопления людей будут дополнительно привлечены сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и других профильных служб.
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