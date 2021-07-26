В Киевскую область запретили въезжать грузовикам: что произошло [ Редактировать ]
С 13:45 26 июля на территорию Киевской области запретили въезд грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Такое решение связанно с тем, что дневная температура воздуха в регионе превысила 28 градусов выше ноля. Движение многотонных автомобилей в таких условиях может привести к порче асфальтного покрытия.
Ограничение осуществляется на всех вьездах в Киевскую областю. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).
Отмечается, что ограничение движения касается грузовиков вес которых превышает 24 тонн, а также нагрузка на ось превышает 7 тонн.
Читайте также, на внеочередном заседании Кабмина было принято решение ввести на дорогах Украины круглосуточный весовой контроль транспорта. онтроль будет осуществляться сотрудниками "Укртрансбезопасности", Нацполиции, СБУ, ГФС и "Укравтодора".
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предполагает автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля на дорогах страны. Порядок проведения проверок, а также габаритно-весовой контроль устанавливает Кабинет министров.
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