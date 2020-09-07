На дорогах Украины будут круглосуточно взвешивать грузовики [ Редактировать ]
В понедельник, на внеочередном заседании Кабмина было принято решение ввести на дорогах Украины круглосуточный весовой контроль транспорта. Об этом на своей странице в соцсети сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Согласно проекту распоряжения "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог", контроль будет осуществляться сотрудниками "Укртрансбезопасности", Нацполиции, СБУ, ГФС и "Укравтодора".
"Помимо общих мер габаритно-весового контроля, предусмотрена закупка соответствующего оборудования и ремонт имеющихся специально оборудованных мест осуществления габаритно-весового контроля", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Днепре грузовик "влетел" в маршрутку.
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