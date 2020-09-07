Відпочинок, або штраф: порушникам швидкості дозволять робити "заспокійливу зупинку" на узбіччі

Така ідея з'явилася після опитування водіїв, які визнали, що втрачений у дорозі час більше мотивує їх змінити звички, ніж малі штрафи