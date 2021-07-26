В Луганской области дорогу "запломбировали" слепками челюстей [ Редактировать ]
В Луганской области, в Северодонецке, ямы на дорогах залатали слепками челюстей. Об этом сообщил местный житель в группе "Регион 13. Новости Луганской области" на Facebook.
Мужчина заметил гипсовые челюсти в одной из дорожных ям города:
Стоматологи или коммунальщики? Кто классно отремонтировал квартальную дорогу слепками зубов
В комментариях пользователи шутят о том, что дорогу не починили, а "запломбировали".
По словам местных жителей, на данном участке стоматологи постоянно пытаются решить проблему с ямами своими силами.
Местные власти на ситуацию со слепками челюстей на дорогах пока не реагируют.
Также сообщалось, что Зеленский заявил, что все дороги местного значения должны перейти на баланс "Укравтодора".
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