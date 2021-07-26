В Луганской области, в Северодонецке, ямы на дорогах залатали слепками челюстей. Об этом сообщил местный житель в группе "Регион 13. Новости Луганской области" на Facebook.

Мужчина заметил гипсовые челюсти в одной из дорожных ям города:

Стоматологи или коммунальщики? Кто классно отремонтировал квартальную дорогу слепками зубов

В комментариях пользователи шутят о том, что дорогу не починили, а "запломбировали".

По словам местных жителей, на данном участке стоматологи постоянно пытаются решить проблему с ямами своими силами.

Местные власти на ситуацию со слепками челюстей на дорогах пока не реагируют.

Также сообщалось, что Зеленский заявил, что все дороги местного значения должны перейти на баланс "Укравтодора".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.