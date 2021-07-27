Киев снова ограничил въезд для грузовиков [ Редактировать ]
Во вторник, 27 июля, с 11:00 из-за жары снова ограничили въезд для грузовиков в Киев. Ожидается, что запрет снимут уже вечером.
Об этом сообщается в Telegram патрульной полиции Киева.
"Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что ограничение действует на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал законопроект, который предполагает автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля на дорогах страны.
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