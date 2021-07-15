Въезд грузовиков в Киев ограничили из-за жары [ Редактировать ]
В четверг, 15 июля Киев снова ограничил из-за жары въезд для большегрузного автотранспорта. Запрет действует с 10.00, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
"С 10:00 ограничивают движение большегрузного транспорта на въезд в Киев в связи с жарой",- говорится в сообщении.
По информации полиции, запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Причиной тому является превышение дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.
Указано, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. Об их снятии будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал законопроект, который предполагает автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля на дорогах страны.
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