Финская компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила новинку - защищенный смартфон XR20. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Смартфон с 6,67-дюймовым IPS-экраном разрешением Full HD+ (2340х1080 точек) отличается защищенной конструкцией.

Дисплей покрыт стеклом Gorilla Glass Victus, а сам смартфон сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H с защитой от падений и царапин, перепадов температуры и поддерживает управление сенсорным в перчатках и мокрыми пальцами. Пылевлагозащита - на уровне стандарта IP68.

В HMD Global заверяют, что XR2 спокойно выдерживает падение с высоты 1,8 м и может более часа находиться под водой.

Его подвергли ряду жестких испытаний: от погружения в ледяную воду до того, что его пинали, переворачивали и вращали экраном по бетонному гравийному футбольному полю.

Nokia XR20 получила чип Qualcomm Snapdragon 480 с поддержкой связи 5G. XR20 оснащен двойной камерой 48 МП + 13 МП с оптикой Zeiss и 8 Мп фронтальной камерой, а также пространственным звуком OZO.

XR20 получила аккумулятор 4630 мА•ч, поддержку проводной зарядки QuickCharge 4.0 мощностью 18 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт.

"Фишкой" Nokia XR20 является выделенная клавиша на корпусе, на которую можно привязать быстрый запуск любого приложения.

Nokia XR20 выйдет на рынок с операционной системой Android 11, которая получит не менее трех крупных обновлений и будет получать обновления безопасности в течение четырех лет.

Смартфон в черном или ультрамариновом цветах предлагается в двух версиях: с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти или 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Средняя мировая розничная цена Nokia XR20 - 499 евро.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что Nokia презентовала первый в истории "безрамочный" ноутбук.