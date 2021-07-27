Nokia представила защищенный "неубиваемый" смартфон XR20 (фото) [ Редактировать ]
Источник: HMD Global
Финская компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила новинку - защищенный смартфон XR20. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Смартфон с 6,67-дюймовым IPS-экраном разрешением Full HD+ (2340х1080 точек) отличается защищенной конструкцией.
Дисплей покрыт стеклом Gorilla Glass Victus, а сам смартфон сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H с защитой от падений и царапин, перепадов температуры и поддерживает управление сенсорным в перчатках и мокрыми пальцами. Пылевлагозащита - на уровне стандарта IP68.
В HMD Global заверяют, что XR2 спокойно выдерживает падение с высоты 1,8 м и может более часа находиться под водой.
Его подвергли ряду жестких испытаний: от погружения в ледяную воду до того, что его пинали, переворачивали и вращали экраном по бетонному гравийному футбольному полю.
Nokia XR20 получила чип Qualcomm Snapdragon 480 с поддержкой связи 5G. XR20 оснащен двойной камерой 48 МП + 13 МП с оптикой Zeiss и 8 Мп фронтальной камерой, а также пространственным звуком OZO.
XR20 получила аккумулятор 4630 мА•ч, поддержку проводной зарядки QuickCharge 4.0 мощностью 18 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт.
"Фишкой" Nokia XR20 является выделенная клавиша на корпусе, на которую можно привязать быстрый запуск любого приложения.
Nokia XR20 выйдет на рынок с операционной системой Android 11, которая получит не менее трех крупных обновлений и будет получать обновления безопасности в течение четырех лет.
Смартфон в черном или ультрамариновом цветах предлагается в двух версиях: с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти или 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Средняя мировая розничная цена Nokia XR20 - 499 евро.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что Nokia презентовала первый в истории "безрамочный" ноутбук.
по теме
Исчезнувшая функция записи телефонных разговоров была убрана из-за ряда юридических "ловушек"
Чтобы сделать перевод, достаточно лишь указать номер телефона получателя. Правда, банк получателя должен быть подключен к платформе. Получателей, которые уже подключились к сервису, можно выбирать прямо из списка контактов на телефоне. Комиссия такая же, как и при обычных переводах по номеру карты.
IPhone 13 вслед за "умными" часами Apple Watch Series 5, показанными в 2019 году, получит режим экрана always on. Это позволит пользователям узнавать время, погоду и получать ряд уведомлений от приложений без необходимости разблокировать смартфон
Недорогие часы с большим функционалом, огромным временем автономной работы и защитой от воды по стандарту IP7
Емкость внешней батареи составляет 1460 мА•ч - этого достаточно для полной зарядки iPhone 12 mini и почти полностью - iPhone 12. Гаджет уже появился на официальном сайте Apple, его цена в США - $99, он пока недоступен к заказу и доставке