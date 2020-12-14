Nokia презентовали первый в истории "безрамочный" ноутбук [ Редактировать ]
Корпорация Nokia представила свой первый ноутбук PureBook X14. Компьютер в настоящее время доступен лишь на индийском рынке.
Устройство было создано в кооперации с компанией Flipkart, которая принадлежит Wallmart и базируется на территории Индии.
Фото: TechCrunch
Отмечается, что ноутбук оснастили оснастили 14=-дюймовым Full HD-дисплеем с разрешением 1920х1080. Внутрь ПК инженеры вмонтировали четырехядерным процессором Intel Core i5 десятого поколения с частотой 4,2 ГГц. Ноутбук работает на операционной системе Windows 10 c SSD накопителями с емкостью 512 Гб, а также оперативную память на 8 гигабайт. Соотношение экрана к корпусу компьютера составляет 86%. Вмонтированная стереосистема - Dolby Atmos.
Фото: TechCrunch
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Кроме того, Nokia возобновит производство ноутбуков. Производитель не хочет ограничиваться только лишь смартфонами и кнопочными телефонами.
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