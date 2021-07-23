"Северный поток-2": в ГТС заявили об угрозе для Европы [ Редактировать ]
"Газпром" отказывается от дополнительных мощностей для транспортировки газа в Евросоюз, которые предлагает Газотранспортная системоа (ГТС) Украины. Об этом заявил генеральный директор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.
Даже без "Северного потока-2" "Газпром" не использует нашу ГТС, у нас избыточные мощности по транзиту газа в Европу. Это более 100 млрд кубометров, что почти вдвое больше мощностей "Северного потока-2".
Он подчеркнул, что ГТС готова дать дополнительные мощности для транспортировки в связи с дефицитом голубого топлива в Европе.
Но "Газпром" не использует эту возможность. С целью продавить как можно быстрое введение в эксплуатацию "Северного потока-2".
По его мнению, "Газпром" может достроить "Северный поток-2" уже в этом году, а запустить, когда получит сертификацию.
Это может быть и в этом году, а может быть и никогда. Потому что есть еще и Европейская комиссия, которая всегда выступала против сооружения этого газопровода. Еврокомиссия может в суде отменить решение немецкого регулятора по сертификации "Северного потока-2". И это главная задача Украины сейчас: доказать европейцам, что этот газопровод – это угроза самой Европе
В случае полного прекращение транзита газа у ГТС будут большие проблемы.
80% доходов мы получаем от оказания услуг транзита. Нам нужно будет решать проблему финансирования расходов с учетом потери выручки. И нам нужно будет оптимизировать систему, исчезнет необходимость поддерживать ее всю. Мы должны будем ее привести в соответствие с текущими потребностями транспортировки газа.
Ранее мы писали о том, что США и Германия представили соглашение о гарантиях энергетической безопасности Украины после запуска газопровода "Северный поток-2".
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