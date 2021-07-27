Во вторник, 27 июля, в Украине назначили нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского.

Им стал Валерий Залужный. Давайте разберемся, кто он такой и что о нем известно.

Валерий Федорович Залужный - украинский военный деятель, генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север", начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ - первый заместитель Командующего объединённых сил (с 2018 по 2019).

Напомним, что Руслан Хомчак ушел с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Такое решение принял президент страны Владимир Зеленский 27 июля.

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