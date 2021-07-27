Во вторник, 27 июля, Руслан Хомчак ушел с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Такое решение принял президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

В отставку уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализма Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты.

Отметим, что Руслан Хомчак служит в Вооруженных силах Украины с 1993 года.

В течение семи лет служил в 24-й отдельной механизированной бригаде в Яворов во Львовской области, куда после окончания Национальной академии обороны Украины вернулся начальником штаба.

Ранее мы писали о том, что в Украине назначили нового главнокомандующего ВСУ.

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