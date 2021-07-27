За ним стежить фактично весь світ. Біткоїн - цифрова валюта, яка коштує десятки тисяч доларів. Напередодні його ціна знову пішла вгору. Все після заяв найбільшого в світі інтернет-магазину, що незабаром за їхні товари можна буде розплатитися криптовалютою. Українці теж не байдужі до крипти. Її декларують депутати, а фермери за неї трактори продають.

Як скоро біткоїном можна буде розрахуватися в супермаркеті за продукти - Яна Танчак розкаже.

Семен щодня спостерігає за ось цими графіками на онлайн криптобіржі. Оскільки половину своїх статків чоловік зберігає саме у криптовалюті.

Семен Каплоушенко, керівник криптобіржі:

У класичному вигляді це як ринок, якщо велика пропозиція, то скоріш за все буде ціна знижуватися, якщо буде великий попит на якийсь там продукт чи товар, а його кількість обмежена то ціна росте.

Криптовалюта - цифрові гроші, їх не можна фізично помацати, за них не продадуть хліб у магазині. Їх випуск та обіг не контролює жодна держава або установа. Віртуальні гроші створюють за допомогою комп'ютера. Це називається майнінг. Комп'ютер робить обчислення за заданим алгоритмом і за розв'язання надає винагороду - криптовалюту.

Роман Родін, адвокат:

Великий плюс в тому. що ніхто не може розчерком пера поміняти правила оскільки вони заложені в саму систему, але інший бік якщо людину прив'яжуть до батареї і заставлять переказати на якийсь гаманець кошти, то повернути їх буде майже не можливо.

В Україні цей ринок поки жодним чином нерегульований. Навіть чиновники називають його сірим. А це мільйони неконтрольованих транзакцій.

Україна в минулому році була на першому місці у світі за обсягом операцій з криптовалютою. Це дані американських аналітиків. Але скільки українців володіють криптою порахувати фактично неможливо. Ці цифрові гроші в Україні нині в процесі врегулювання. Це і для бізнесу добре і для держави, запевняють в Кабміні.

Законопроєкт про віртуальні активи нардепи підтримали ще наприкінці минулого року. Але у першому читанні. В міністерстві цифрової трансформації знову потрапити до сесійної зали з цим документом планують вже у вересні. Якщо його ухвалять - криптовалюту прирівняють до нематеріальних активів і оподаткують.

Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT:

На перші 5 років ми хочемо запропонувати знижену ставку податку, наш законопроєкт не регулює ні криптовалюти, ні власне що з ними будуть робити фізичні особи, він регулює тільки юридичних осіб постачальників послуг.

І тоді фізичні особи обіцяють в Мінцифрі, зможуть розраховуватися криптовалютою навіть в магазині.

Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT:

Віртуальні активи не є засобом платежу, але є еквайринг, це ситуація буде схожа як в країні не можна розрахуватися доларом, але якщо є доларова картка ти можеш прийти оплатити в будь-який магазин є миттєва конвертація.

Найпопулярніша та найдорожча криптовалюта в світі - біткоїн. За нього сьогодні просять понад мільйон гривень. У 2020 році крипту задекларували 652 українські чиновники. Більшість володіє саме біткоїнами - понад 46 тисяч монет. Найбільше власників у міських радах, органах поліції та в міністерстві оборони. І це попри те, що курс на криптовалюту нестабільний.

Семен Каплоушенко, керівник криптобіржі:

У самому біткоїні в алгоритмі закладено, що його не може бути більше ніж 21 мільйон монет. З кожним днем кількість монет все менше і менше, кількість обмежена, попит росте і вартість скоріш за все буде рости.

Легальним засобом платежу криптовалюту вже визнали в Японії. В Швейцарії її прирівняли до активів і обкладають податком на майно. У США віртуальні гроші також не заборонені, але регулюються державою.

А от в Білорусі пішли далі сьогодні це єдина країна, де працює спеціальна економічна зона - "Парк високих технологій". І якщо ти резидент, то можеш легально вести криптовалютний бізнес. В країні навіть встановили нульовий податок на операції з криптовалютою.

Якщо ж в Україні ухвалять відповідний законопроєкт, то запрацює він щонайменше за півтора року. Коли будуть внесені усі необхідні зміни до податкового законодавства.