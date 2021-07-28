Вакцинация в Украине: привились более 5 млн человек [ Редактировать ]
В Украине сделали более 5 млн прививок против коронавируса. Первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью вакцинирован двумя дозами 1 817 211 украинцев. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в Facebook.
В июне в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок, чем в мае, соответственно 1,5 млн и 408 тысяч прививок.
А за три с половиной недели июля уже введено более 2 млн доз.
Уровень заболеваемости COVID-19 в стране сейчас в разы ниже, чем весной. Впрочем, это не значит, что опасности нет.
В контексте этого он напомнил о распространении штамма "Дельта", который уже есть в Украине.
Волна заболевания штаммом "Дельта" может дойти и в Украину. Единственный способ защититься от этого - вакцинация.
Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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