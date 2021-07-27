В Киеве, в Александровской больнице, умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавирус "Дельта". Об этом сообщила директор медучреждения Людмила Антоненко, передает Kyiv Media.

По ее словам, четверо из шести пациентов Александровской больницы в Киеве, у которых обнаружили штамм "Дельта", недавно вернулись из России.

Медики рассказывают, что болезнь протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на 2-3 день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, они не могут самостоятельно дышать. Возраст тяжелых пациентов молодой, 30-40 лет.

В столичной Александровской больнице первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма "Дельта".

13 июля в Закарпатской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у двух женщин, которые приехали из России.

14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о росте числа случаев заражения и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ. Отмечается, что такая ситуация обусловлена ростом распространенности в мире штамма "Дельта", который сейчас обнаружили в 111 странах.

16 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет дополнительные меры реагирования на новые штаммы COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".

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