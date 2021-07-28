При въезде из России и Индии необходимо будет пройти самоизоляцию [ Редактировать ]
В среду, 28 июля, в Украине ввели обязательную самоизоляцию при въезде из России и Индии.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на заседании правительства.
Ограничения будут касаться иностранцев, которые провели в этих странах последние 7 дней.
Особому контролю подлежат вакцинированные иностранцы и граждане из России и Индии. Если они провели 7 дней в этих странах, они подлежат обязательной самоизоляции на 14 дней без возможности ее прекращения.
Ограничения начнут действовать через 7 дней после опубликования постановления.
Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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