В среду, 28 июля, в Украине ввели обязательную самоизоляцию при въезде из России и Индии.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на заседании правительства.

Ограничения будут касаться иностранцев, которые провели в этих странах последние 7 дней.

Особому контролю подлежат вакцинированные иностранцы и граждане из России и Индии. Если они провели 7 дней в этих странах, они подлежат обязательной самоизоляции на 14 дней без возможности ее прекращения.

Ограничения начнут действовать через 7 дней после опубликования постановления.

Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".

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