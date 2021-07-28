В Харьковском зоопарке скончалась Тэнди - первый слон, родившийся в независимой Украине. Об этом сообщает пресс-служба зверинца.

Тэнди родилась 19 июля 1998 года в Одесском зоопарке. Тогда слоненок весил 770 кг при росте в 1,5 метра. А в Харьков слоненка привезли два года спустя, когда там умер старый слон Ассан.

Причиной смерти слонихи стало прогрессировавшее хроническое заболевание - дисплазия коленных суставов. Недуг достался ей по наследству от отца - слона Таруна.

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С грустью сообщаем, что в результате хронического заболевания умерла наша слониха Тенди. Ей было 23 года. Тэнди приехала в Харьковский зоопарк из Одессы в двухлетнем возрасте. Со временем, когда слоненок начал набирать вес, смотрители заметили проблемы с задними ногами. Тэнди хромала, неправильно ставила стопу, что привело к искажению ног и системным изменениям, которые не позволяли нормально двигаться.

Лечение давало эффект, однако временный - исчезали симптомы, но не само заболевание. Поскольку вылечить дисплазию невозможно, заболевание приводит к необратимым процессам в костно-суставной системе.

В последнее время состояние Тэнди начало стремительно ухудшаться. Болезнь взяла верх, и Тэнди умерла.

Помимо Тэнди, в Харьковском зоопарке содержатся еще трое слонов. Пару ей составлял азиатский слон по имени Аун Нейн Лей.

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