До Харківського зоопарку привезли жирафа. Його звати Дем'ян, він прибув з Одеси. Тварину помістили у зимовий вольєр, бо надворі ще холодно. На карантині новий мешканець пробуде місяць. І спершу Дьома житиме сам. Згодом йому для компанії підселять антилопу.

Триметровий жираф потроху звикає до нового помешкання, має спокійний характер, але не любить, коли багато гладять, - кажуть доглядачі. У Харківському зоопарку жирафів не було понад 20 років. Останній - Араміс, помер від захворювання суглобів.