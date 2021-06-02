У Харківський зоопарк привезли нового звіра - жирафа [ Редактировать ]
До Харківського зоопарку привезли жирафа. Його звати Дем'ян, він прибув з Одеси. Тварину помістили у зимовий вольєр, бо надворі ще холодно. На карантині новий мешканець пробуде місяць. І спершу Дьома житиме сам. Згодом йому для компанії підселять антилопу.
Триметровий жираф потроху звикає до нового помешкання, має спокійний характер, але не любить, коли багато гладять, - кажуть доглядачі. У Харківському зоопарку жирафів не було понад 20 років. Останній - Араміс, помер від захворювання суглобів.
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Спершу Дьома житиме сам. Згодом йому для компанії планують підселити антилопу. Триметровий жираф потроху звикає до нового помешкання, має спокійний характер, але не любить, коли його багато гладять
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