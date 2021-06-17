В Украине могут запретить использование животных в цирке и контактные зоопарки [ Редактировать ]
В Украине могут запретить использование животных в цирке и контактные зоопарки. Соответствующий законопроект №5406 получил заключение комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.
Документ предлагает полностью запретить с 1 января 2022 года использование животных в цирковых представлениях, незаконных зрелищных мероприятиях с привлечением животных, в том числе выставок животных, которые постоянно гастролируют. Под запрет также попадают:
- контактные зоопарки;
- передвижные зверинцы;
- бои животных (собачьи, петушиные и т.д.);
- натравливание животных друг на друга;
- цирковые выступления с привлечением животных - стационарные цирки, передвижные, цирки на сцене, шапито.
"Законопроект не противоречит целям Соглашения об ассоциации и праву Европейского союза. В то же время представляется целесообразным учесть практику большинства государств-членов ЕС, предусмотрев запрет на использование в цирках именно диких животных или отдельных их видов", - говорится в сообщении.
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