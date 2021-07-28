Вшановували князя Володимира сьогодні і в Києво-Печерській лаврі. А ще по всій Україні сьогодні опівдні влаштували передзвін.

Сьома ранку. Під стіни Успенського собору в Києво-Печерській лаврі стікаються тисячі віряни. Тут і люди з усієї України, і навіть з-за кордону.

Митрополит Павел, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври:

Йшли хресною ходою Антіохійська церква, Сербська церква, Румуни, молдавани, є росіяни, є білоруси, є інші церкви, які прийшли розділити з нами радість. Ми завжди просимо, щоб Господь послав для нашої держави довгожданий мир, щоб ми були єдиним стадом у Христа, тому що він один пастир, щоб не було між нами непорозумінь, щоб ми не лили друг на друга грязі, щоб берегли Святу соборну апостольну церкву.

У святковій ранковій літургії на площі перед монастирем - згадують князя Володимира. Саме він приніс православ'я на Київську Русь - 988-го року. Хрестителя канонізували. Частка мощей князя досі зберігається в лаврі.

Митрополит Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви:

Ми сьогодні дякуємо Богу за те, що у нашій історії була така постать, як Великий князь Володимир, який взяв на себе відповідальність і відкрив для нас дорогу в Царство Боже.

І в такий день благословіння від Блаженнішого Митрополита Онуфрія може отримати кожен вірянин.

Блаженніший Митрополит Онуфрій, Предстоятель Української Православної церкви:

Бажаю всім молитвенно Святого рівноапостольного великого князя Володимира, нашего преосвятителя і хрестителя, божого благословення, здоров'я, миру, нехай Бог завжди всіх вас покриває і допомагає в складнощах і труднощах нашого земного життя. Нехай Бог всіх нас береже! З праздником.

Попри спеку та далеку дорогу, у вірян піднесений настрій. Усі в чергах до храмів мріють прикластися до ікон, які привезли з кількох областей України.

Це велике свято для всіх. я взагалі ходжу до Іоніївського монастиря, але лавра це святиня для всіх. Тому свято велике.

Це відчуття, яке знаходиться внутрі тебе, це таке... це крила.

Завершує святкування Хрещення Русі церковний передзвін. Його віряни почули опівдні в усіх православних монастирях України. Ось дзвін із Святогірської Свято-Успенської Лаври на Донеччині. А це вже Почаївська лавра на Тернопільщині. Священнослужителі називають такий дзвін - "Благовіст". І він частина молитви за мир в Україні.