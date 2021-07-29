Создан самый маленький игровой ноутбук в мире (фото) [ Редактировать ]
После ошеломительного анонса Steam Deck от Valve буквально через несколько недель было представлено очередное портативное игровое устройство GDP WIN Max 2021.
Новинка пытается активно занять нишу в портативном гейминге, но на платформе обычного компьютера, чтобы запускал Steam, Epic Game Store и прочие игровые сервисы. Внешне это фактически крохотный игровой ноутбук со встроенными аналоговыми стиками и кнопками, как у геймпада.
GDP WIN Max 2021 не является первой в своем роде, а продолжает линейку игровых карманных устройств, сохраняя тот же дизайн раскладушки, мини-клавиатуру с подсветкой и встроенный контроллер.
Но есть несколько улучшений, наиболее значительными из которых являются процессоры AMD Ryzen 4000 или Intel Core 11-го поколения.
Те, кто выберет AMD, получат 8-ядерный и 16-поточный чип Ryzen 7 4800U с низким энергопотреблением и графикой Radeon Vega8. Любителям платформы Intel интегрирован 4-ядерный и 8-поточный Intel Core i7- 1195G7 с топовой частотой до 5 ГГц.
GPD заявляет, что для игр лучше выбирать Intel – у него впечатляющие показатели, в том числе 89 кадров в секунду в Metro Exodus и 66 кадров в секунду в симуляторе полета Microsoft. APU Ryzen не может сравниться с этим, но этот процессор будет более холодным и энергоэффективным.
8-дюймовый экран H-IPS предлагает разрешение 1280x800, что соответствует 188 PPI. Пиковая яркость достигает 500 нит, цветовой охват DCI-P3 90% и покрытие Gorilla Glass. Внутри имеется твердотельный накопитель NVMe емкостью 1 ТБ, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4.
Что касается портов, то версия Intel поставляется с двумя портами Thunderbolt 4, а вариант AMD имеет два порта USB 3.2 Type-C. Также есть два порта USB 3.2 Type-A, один HDMI 2.0, один Gigabit Ethernet и аудиоразъем 3,5 мм.
Сейчас GDP WIN Max 2021 выставлен на краудфандинговой площадке Indiegogo. Если удастся собрать необходимую сумму для начала производства, то устройство поступит в продажу по цене 999 долларов, что почти в 2,5 раза дороже за базовый Steam Deck за 399 долларов.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Украине представлен ноутбук с потрясающей возможностью. Также мы рассказывали о том, как ускорить ноутбук.
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