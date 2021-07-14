На прошедшей конференции для разработчиков игр Google анонсировала несколько важных функций, которые появятся в Android 12 и упростят жизнь как девелоперам, так и геймерам. Последняя версия Android позволит запустить игры задолго до того, как они закончат загружаться из Google Play.

Как сообщает Engadget, пользователи смогут играть в игры из магазина Play почти сразу, не томясь в долгом ожидании полной загрузки.

Более того, видеоигры на смартфонах будут открываться как минимум в два раза быстрее, чем раньше. Один пример показывает, что игра размером 127 МБ, в которую можно играть уже спустя 20% загрузки на смартфон.

Игры на смартфоне

На данный момент разработчики могут подписаться на бета-версию этой функции, но Google заявляет, что в конечном итоге она станет системой по умолчанию для всех игр Play Store.

На конференции были представлены еще несколько функций, которые позволят владельцам смартфонов на Android получить более комфортный игровой опыт, которого нет на конкурирующей платформе iOS.

Читайте также В Android 12 смартфоны обретут свободу выбора

На Android появится специальный оверлей, который обеспечит быстрый доступ к игровым утилитам с кнопками для записи экрана, включения счетчика кадров (FPS) и активации режима "Не беспокоить". Отсюда также можно запустить стрим на YouTube, просмотреть достижения и настроить производительность.

Игроки смогут лично настроить оптимизацию, уделяя приоритетное внимание времени автономной работы ("Экономия заряда") или пиковой частоте кадров ("Производительность"). Первыми новую функцию получат владельцы устройств от Samsung.

Комплект Android Game Development Kit предоставит новые библиотеки для разработки, оптимизации и выпуска игр на Android, а инструмент "Охват и устройства" позволит разработчикам мониторить оборудование игроков, в том числе процессор, память и версию операционной системы.

Интерфейс Play Integrity позволит разработчиком определять подлинность установочного файла для борьбы с пиратством, а также бороться с несанкционированным ранним доступом и обманом (читерством).

Google представила Android 12 в мае 2021 года. Сейчас бета-версия прошивки доступна для участников программы предварительного тестирования, а полноценный выход намечен на осень 2021 года.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Android 12 будет превращать смартфоны в iPhone. Также ранее назывались три причины, почему владельцы iPhone убегают на Android.