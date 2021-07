Знаменитый клип Never Gonna Give You Up исполнителя Рика Эстли присоединилась клубу миллиарда просмотров на YouTube.

Это нелегкий подвиг, учитывая, что по состоянию на ноябрь прошлого года существовало всего 15 видео с отметкой свыше миллиарда просмотров.

Примечательно, что кляп стал более популярным только в последние годы, особенно после начала пандемии.

Первым видео, которое собрало более миллиарда просмотров, было Gangnam Style от Psy, созданное в декабре 2012 года. Пройдет еще 2,5 года, прежде чем к клубу присоединится еще одно видео – Baby Джастина Бибера.

Never Gonna Give You Up был дебютным синглом из альбома Эстли 1987 года Whe when You Need Somebody и некоторое время пользовался популярностью, прежде чем ушел в безвестность.

Затем, в середине 2000-х, песня снова стала популярной благодаря шутке с ловушкой, который зародился на ресурсе 4chan и стал известен как Rickrolling ("Рикролинг").

Суть заключалась в том, что ссылкой на клип Never Gonna Give You Up обманывали (и обманывают до сих пор) доверчивых пользователей, ищущих контент разной степени важности в интернете. С тех пор он стал частью современной поп-культуры.

Стоит уточнить, что клип был загружен на официальный канал певца на YouTube в конце 2009 года.

