У зрителей YouTube вскоре появится новый способ поддержать своих любимых авторов видео, а у блогеров – надежный способ заработка. Сервис внедряет новый инструмент под названием Super Thanks, который позволяет оставлять "чаевые" блогерам. Фактически, это альтернатива "донатам".

Сейчас функция проходит этап предрелизного тестирования, сообщает The Verge.

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Когда функция будет полностью развернута, она позволит вознаграждать автора ролика при помощи небольших денежных поощрений: от 2 до 50 долларов или в эквиваленте региональной валюты – 55 или 1360 гривен.

Когда пользователь выберет один из четырех предложенных вариантов, он увидит на экране праздничную анимацию, а под видео в разделе комментариев появится красочный комментарий с его именем. Сами создатели смогут отвечать на эти сообщения так же, как и на обычные комментарии.

Чаевые в YouTube

Разработчики тестировали функцию, которая изначально называлась Viewer Applause ("Зрительские аплодисменты"), в течение года. Сейчас инструмент доступен в бета-версии в 68 странах на компьютерах или смартфонах на Android и iOS.

Super Thanks — четвертый инструмент, который платформа создала для зрителей, готовых поддержать авторов контента напрямую, минуя сторонние сервисы вроде Patreon.

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В будущем можно будет оформить ежемесячную подписку на понравившийся канал, воспользоваться инструментами Super Stickers и Super Chat, которые позволяют переводить блогерам средства во время стримов.

Сейчас YouTube выплачивает популярным блогерам за рекламу, которая отображается перед их видео. Но этот поток доходов не всегда надежен, и иногда он значительно сокращается, когда рекламодатели отказываются от YouTube во время разногласий.

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