Студия MGM представила первый трейлер криминальной драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи" ("The House of Gucci"). Лента выйдет на экраны в ноябре.

Фильм снят по мотивам книги Сары Гэй Форден "Дом Gucci" и посвящен гибели Маурицио Гуччи (его играет Адам Драйвер) - главы модного дома Gucci, которого застрелили в 1995 году. Согласно сюжету, бывшая жена бизнесмена Патриция Реджани (ее роль исполнят Леди Гага) наняла киллера, чтобы убить своего мужа Маурицио. Ее признали виновной в организации убийства и она провела 16 лет в тюрьме.

Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно... Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.

Трейлер на русском языке.

Трейлер на английском языке.

В ролях: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Джек Хьюстон, а также Сальма Хайек и Аль Пачино.

За основу фильма взята книга Сары Гей Форден 2001 года "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Премьеру в кинотеатрах обещали 24 ноября.

Напомним, что вышел новый трейлер "Дюны" Дэни Вильнева.