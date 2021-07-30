Вышел первый трейлер криминальной драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи" [ Редактировать ]
Источник: Esquire
Студия MGM представила первый трейлер криминальной драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи" ("The House of Gucci"). Лента выйдет на экраны в ноябре.
Фильм снят по мотивам книги Сары Гэй Форден "Дом Gucci" и посвящен гибели Маурицио Гуччи (его играет Адам Драйвер) - главы модного дома Gucci, которого застрелили в 1995 году. Согласно сюжету, бывшая жена бизнесмена Патриция Реджани (ее роль исполнят Леди Гага) наняла киллера, чтобы убить своего мужа Маурицио. Ее признали виновной в организации убийства и она провела 16 лет в тюрьме.
Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно... Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.
Трейлер на русском языке.
Трейлер на английском языке.
В ролях: Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс, Джек Хьюстон, а также Сальма Хайек и Аль Пачино.
За основу фильма взята книга Сары Гей Форден 2001 года "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Премьеру в кинотеатрах обещали 24 ноября.
Напомним, что вышел новый трейлер "Дюны" Дэни Вильнева.
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