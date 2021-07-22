Кинокомпания Warner Bros. опубликовала полноценный трейлер фильма "Дюна" Дэни Вильнева ("Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049"). "Дюна" выйдет на экраны 14 октября 2021 года.

"Дюна" - экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта. Сюжет фильма построен вокруг истории герцога Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который отправляется на планету Арракис, чтобы бороться за будущее своего народа и своей семьи.

В фильме также снимались Оскар Айзек ("Звездные войны"), Ребекка Фергюсон ("Доктор Сон", "Миссия невыполнима: Последствия"), Джош Бролин ("Харви Милк", "Мстители: Война бесконечности"), Стеллан Скарсгард (сериал "Чернобыль", "Мстители: Эра Альтрона"), Дэйв Батиста ("Стражи Галактики", "Мстители: Финал"), Стивен МакКинли Хендерсон ("Ограды", "Леди Берд"), Зендея ("Человек-паук: Возвращение домой", "Эйфория").

При участии номинантки на премию "Оскар" Шарлотты Рэмплинг ("45 лет", "Кредо убийцы"), Джейсона Момоа ("Аквамен", сериал HBO "Игра престолов") и лауреата премии "Оскар" Хавьера Бардема ("Старикам тут не место", "007: Координаты "Скайфолл").

Трейлер на русском языке

Трейлер на английском языке

Роман "Дюна" вышел в 1965 году и является первой книгой в серии "Хроники Дюны". В центре сюжета - война рода Атрейдесов и Харконненов за контроль над песчаной планетой Арракис, известной также как Дюна. Планета является единственным известным в Вселенной источником спайса - минерала, который необходим навигаторам (мутировавшим людям) для управления космическими кораблями.

Первая экранизация романа вышла в 1984 году. Ее режиссером стал Дэвид Линч. В главных ролях в этой ленте были заняты Кайл Маклахлен, Стинг, Макс фон Сюдов и другие актеры. Для многих эта лента стала культовой, но в прокате картина Линча провалилась. При бюджете в $42 млн лента собрала $27 млн.

В 2000 году телеканалом Sci Fi Channel по роману Герберта был снят сериал "Дюна" ("Frank Herbert's Dune"), а позже - его продолжение "Дети Дюны".

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