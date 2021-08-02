Телескоп Hubble запечатлел на фото спиральную галактику IC 1954. Космическая система расположена в созвездии Часы в миллионах световых лет от нашей планеты.

Об этом сообщает пресс-служба обсерватории.

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Отмечается, что телескоп сделал новую яркую фотографию спиральной галактики благодаря универсальной широкоугольный камере WFC3.

IC 1954 расположена в созвездии Часы на расстоянии 45 млн световых лет от Земли. На кадре можно разглядеть яркую полоску и спиралевидные "рукава" галактики, окутанные облаками пыли.

Спиральная галактика/ Фото: esahubble.org

Ранее сообщалось, что NASA показало завораживающий вид солнечного затмения из космоса. Солнечное затмение происходит в момент прохода Луны между Солнцем и Землей.

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