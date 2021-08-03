Во вторник, 3 августа, президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле дело о смерти главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в ходе брифинга.

На данный момент Офис президента внимательно следит за выводами полиции.

Мы пристально следим за выводами полиции, президент конечно держит это дело на контроле. Здесь единственное, что можно сказать, что нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси и нам очень важно, чтобы белорусы после событий лета и осени прошлого года приехал в Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности.

Никифоров также добавил, что если окажется, что к смерти Шишова были причастны спецслужбы, тогда будет реакция Зеленского.

Напомним, 3 августа главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева. Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

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