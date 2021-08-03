Во вторник, 3 августа, девушка убитого лидера "Белорусского дома" в Украине Виталия Шишова рассказала о последних днях его жизни. Об этом пишет "Радио Свобода".

По словам Божены, Виталий был патриотом-фрилансером. У него не было ни родителей, ни семьи - все погибли.

Он не жаловался, что за ним наблюдают. Но в последнее время Виталий стал внимательнее - иногда смотрел, какие машины подъезжают, какие уезжают. Прямых угроз Виталию не было, но у него было плохое предчувствие. Он мне этого не сказал, а написал одному из наших знакомых за неделю до трагедии.

Представитель "Белорусского Дома" в Украине Юрий Щучко рассказал, что на прошлой неделе Шишов попросил позаботиться о его родственниках, потому что у него было странное предчувствие.

Как отметила Божена, в последнее время в поведении Шишова не было ничего необычного или странного, у пары были совместные планы на будущее.

Мы оба болели неделю, лежали в постели, смотрели фильмы. Конечно, настроение у пациента не было возвышенным, но плохих мыслей у Виталия не было. Конечно, он не мог покончить жизнь самоубийством. У него не было причин для этого. И поэтому он не мог так поступить со мной. У нас были совместные планы на будущее.

Смерть лидера Белорусского дома в Украине Виталия Шишова прокомментировала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она заявила, что белорусы не могут быть в безопасности даже за рубежом.

Белорусы не могут быть в безопасности даже за рубежом, пока есть те, кто пытается мстить им и прятать правду, избавляясь от свидетелей. Виталий Шишов помогал белорусам - и его нашли повешенным, как когда-то Никиту Кривцова. Но это произошло на территории другой страны. Как и захват заложников произошел на борту самолета другой страны. Как и попытка принудительно вывезти нелояльную спортсменку в Беларусь с территории другой страны.

Напомним, 3 августа главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева. Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

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