Цены на отдых на курортах Турции, которые пострадали от лесных пожаров, упали на 15-30%. Об этом сообщила специалист по туризму одной из украинских туристических компаний Алла Ткаченко, пишет PG.

Снижение цен в первую очередь коснулось курортов Мармарис и Ичмелер. Например, скидки на туры в Мармарис на ближайшее время составляют порядка 30%. В остальных регионах цены существенно не поменялись, и "супергорящих" цен на туры ждать не стоит.

По словам специалистов, в последнюю неделю туристы разделились на две категории: те, кто планировал бронировать отдых, но сейчас переживает из-за пожаров, поэтому выжидает и следит за обстановкой, и те, кто звонит и спрашивает: "Цены по Турции горят?"

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В Турции, как и во всем мире, август - самый высокий и дорогой сезон. Если вы хотите сэкономить и хорошо отдохнуть, рекомендую рассмотреть для своего отдыха конец сентября и октябрь: в этот период цены приятно радуют, море прекрасно прогрето и нет изнуряющей августовской жары.

Напомним, что в конце июля в Турции начались сильные лесные пожары. Огонь вплотную подобрался к курортам Бодруму, Манавгату, Мармарису и Анталия. 1 августа президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге леса.

Ранее "Подробности" сообщали, что вслед за Турцией пожары охватили Грецию, где эвакуируют целые деревни.