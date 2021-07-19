Турцию могут закрыть для туристов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако пока такой вопрос на повестке не стоит. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой в эфире телеканала CNN Turk.

За последнюю неделю почти втрое выросло число случаев заражения штаммом "Дельта" и достигло 750. По словам министра, есть возможность закрытия границ страны, но пока такой вопрос не стоит.

На вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне он сказал:

Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "Дельта". Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране.

Однако, по его словам, пока "все идет хорошо".

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