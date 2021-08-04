Штамм Delta обнаружили уже в 135 странах - ВОЗ [ Редактировать ]
Штамм коронавируса Delta, который впервые обнаружили в Индии, зафиксирован уже минимум в 135 странах. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Статистика относительно других штаммов коронавируса в мире выглядит так:
Вариант B.1.1.7 из Британии ("Альфа") зафиксировали в 182 странах и территориях; вариант "Бета" (B.1.351) из Южной Африки - в 132 странах; вариант "Гамма" (P.1) из Бразилии - в 81.
По данным ВОЗ, глобальное количество новых случаев COVID-19 возрастает уже более месяца и за последнюю неделю (26 июля - 1 августа) было зарегистрировано 4 033 836 случаев.
В целом количество умерших, зарегистрированных за прошедшую неделю, уменьшилось на 8% по сравнению с предыдущей неделей и составило 64 216 смертей.
Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зафиксировано в США, Индии и Индонезии.
Ранее мы писали о том, что ученые испугали заявлением об опасности "Дельта"-штамма.
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