Во Львовской области девять подозрений на штамм "Дельта" [ Редактировать ]
Во Львовской области у девяти человек подозрение на штамм коронавируса "Дельта". Об этом сообщает "Львовский портал".
Образцы отправили в Киев и ожидают результаты.
Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко отметила, что результаты из Центра общественного здоровья еще ожидают.
Три человека, образцы которых мы присылали, ожидают результаты. И у нас опять есть шесть подозрений на штамм "Дельта". Но и эти результаты мы тоже ждем из Центра общественного здоровья.
Люди, имеющие подозрения, приезжают либо из Индии, либо из России.
Однако на сегодня есть случаи обнаружения штамма "Дельта" в Турции, США. Поэтому у лиц, которые прибывают и из этих стран и имеющих симптомы ОРВИ, есть основания подозревать штамм коронавируса "Дельта".
Напомним, штамм коронавирсусной инфекции "Дельта" становится доминирующим в большинстве стран европейского континента. В ВОЗ и Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний призвали страны значительно ускорить иммунизацию населения, так как прививки позволяют перенести инфекцию в легкой форме.
Кроме того, центры по контролю и профилактике заболеваний в США заявили, что люди, которые прошли полный курс вакцинации также могут передавать "Дельту". Было принято решение восстановить масочный режим в районах с высоким риском заражения для лиц, прошедших полный курс вакцинации.
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