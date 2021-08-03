Во Львовской области у девяти человек подозрение на штамм коронавируса "Дельта". Об этом сообщает "Львовский портал".

Образцы отправили в Киев и ожидают результаты.

Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко отметила, что результаты из Центра общественного здоровья еще ожидают.

Три человека, образцы которых мы присылали, ожидают результаты. И у нас опять есть шесть подозрений на штамм "Дельта". Но и эти результаты мы тоже ждем из Центра общественного здоровья.

Люди, имеющие подозрения, приезжают либо из Индии, либо из России.

Однако на сегодня есть случаи обнаружения штамма "Дельта" в Турции, США. Поэтому у лиц, которые прибывают и из этих стран и имеющих симптомы ОРВИ, есть основания подозревать штамм коронавируса "Дельта".

Напомним, штамм коронавирсусной инфекции "Дельта" становится доминирующим в большинстве стран европейского континента. В ВОЗ и Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний призвали страны значительно ускорить иммунизацию населения, так как прививки позволяют перенести инфекцию в легкой форме.

Кроме того, центры по контролю и профилактике заболеваний в США заявили, что люди, которые прошли полный курс вакцинации также могут передавать "Дельту". Было принято решение восстановить масочный режим в районах с высоким риском заражения для лиц, прошедших полный курс вакцинации.

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