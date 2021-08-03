"Дельта"-штамм коронавирусной инфекции является наиболее патогенным среди всех разновидностей COVID-19. Такое заявление сделали ученые из Токийского Университета. Об этом сообщает новостное агентство NHK.

Исследователи разработали экспериментальные вирусы с мутацией P681R, которая является составляющей тех инфекций, которые были найдены на территории Индии. Таким образом было выяснено, что заражение мутацией "Дельта" повышает объем синтициев в организме.

Отмечается, что синтиции - это разрушенные при коронавирусе клетки в организме, которые слипаются в единую массу. У людей, заболевших опасной разновидностью, их количество увеличивается в 2,7 раза, что и влияет на его плохую патогенность.

Читайте также, штамм коронавирсусной инфекции "Дельта" становится доминирующим в большинстве стран европейского континента. В ВОЗ и Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний призвали страны значительно ускорить иммунизацию населения, так как прививки позволяют перенести инфекцию в легкой форме.

Кроме того, центры по контролю и профилактике заболеваний в США заявили, что люди, которые прошли полный курс вакцинации также могут передавать "Дельту". Было принято решение восстановить масочный режим в районах с высоким риском заражения для лиц, прошедших полный курс вакцинации.

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