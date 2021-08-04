Джо Байден виграв спортивну суперечку у Джастіна Трюдо [ Редактировать ]
Джастін Трюдо програв суперечку Джо Байдену. Світові лідери у соцмережах посперечалися, хто стане переможцем фінального матчу за хокейний кубок Стенлі.
Гра відбулася наприкінці липня - американський клуб "Тампа" переміг "Монреаль" з Канади. За що Трюдо надіслав у Білий дім делікатес: копчене м'ясо по-монреальськи.
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