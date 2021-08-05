4 августа, в 14:00, на территории Приднепровского районного суда города Черкассы, используя химические средства, холодное и огнестрельное оружие, применяя физическую силу, радикалы совершили нападение на представителей партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь". Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции ОПЗЖ Василий Нимченко, отметив, что в этом суде сегодня рассматривалось исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" к Кухарчуку Д. В., одному из представителей "Нацкорпуса".

Цель нападения радикалов понятна: оказать давление на суд и членов партии и запугать граждан ‒ сторонников ОПЗЖ. Нескольким пострадавшим от рук экстремистов пришлось оказывать неотложную медицинскую помощь ‒ вызывать "скорую".

Партией по факту совершения преступлений будут направлены соответствующие обращения в правоохранительные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Как известно, исковое заявление, которое рассматривал суд, было подано после того, как псевдопатриоты зарегистрировали на официальном портале Черкасского городского совета электронную петицию о запрете политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Данная петиция, по сути, является ничтожной, отметил нардеп от ОПЗЖ Василий Нимченко, подчеркнув, что это не только проявление нигилизма и варварства, но и пример умышленных действий, направленных на разжигание вражды в обществе.

По словам Василия Нимченко, Кухарчук, этот "предводитель черкасских корпусных неофашистов", оклеветал политическую партию "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", распространил ложную информацию и препятствовал законной деятельности партии.

"К сожалению, при том давлении на суд и моральном терроре, который продолжается годами и осуществляется национал-радикалами, по сути, прямо в здании суда, на законное решение рассчитывать не приходится. Окончательное решение ‒ за судами высшей инстанции", ‒ отметил Василий Нимченко.

Подобного рода давление на судей и судебную систему в целом, которое осуществляют опричники Зеленского, по своей сути, как устрашающее действие является фактом морального террора в условиях безнаказанности и попустительства со стороны институтов власти.

Такая вседозволенность находится в прямой причинной связи с безответственностью и безнаказанностью за физическую расправу по идеологическому признаку и с неонацистским восприятием своей значимости в обществе.

Сегодня радикалы устроили акцию устрашения и под киевским офисом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь": бросали дымовые шашки, фаеры и взрывпакеты.

Все это ‒ звенья одной цепи. Стоит отметить системность подобного рода преступных действий, совершаемых при пособничестве власти, которая создает предпосылки для осуществления морального террора в отношении инакомыслящих, прибегая к приватизации судебной системы и использованию радикальных группировок под "личиной лояльности власти", для превращения Украины в диктаторское и полицейское государство.

Но все попытки давления на ОПЗЖ не могут иметь перспективы. Партия не только будет отстаивать интересы народа, но и в состоянии защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию, тем самым утверждая свободу слова и право на волеизъявление каждого украинца, подчеркнул Василий Нимченко.