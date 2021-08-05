Уровень воды в реках Украины поднимется, в стране возможны подтопления, селевые потоки и оползни. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

5 и 6 августа на реках Закарпатской области на 0,3-0,8 м, реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3 - 1,3 м может подняться уровень воды.

6-7 августа на реках бассейнов Прута и Сирета и левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) на 0,2-1,0 м, без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с затоплением пониженных мест в населенных пунктах, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней (оранжевый уровень опасности).

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