Локдаун из-за штамма "Дельта": в МОЗ сделали важное заявление [ Редактировать ]
В четверг, 5 августа, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что в стране ситуация с коронавирусом стабильная. Такое заявление сделал главный санврач Игорь Кузин.
В связи с этим власти не намерены закрывать Украину на новый локдаун.
При этом, адаптивный карантин, который действует до конца лета, будут продлевать. И нас снова ждут разделение на зоны по регионам.
Карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве.
Отметим, что в Украине уже выявили 150 случаев штамма "Дельта".
Кроме того, в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения заявили о том, что антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев. Указанный показатель стоит расценивать как минимальную долю украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии.
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