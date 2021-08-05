В четверг, 5 августа, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что в стране ситуация с коронавирусом стабильная. Такое заявление сделал главный санврач Игорь Кузин.

В связи с этим власти не намерены закрывать Украину на новый локдаун.

При этом, адаптивный карантин, который действует до конца лета, будут продлевать. И нас снова ждут разделение на зоны по регионам.

Карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве.

Отметим, что в Украине уже выявили 150 случаев штамма "Дельта".

Кроме того, в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения заявили о том, что антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев. Указанный показатель стоит расценивать как минимальную долю украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии.

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