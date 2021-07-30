Сколько украинцев имеют антитела к коронавирусу [ Редактировать ]
В пятницу, 30 июля, в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения заявили о том, что антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев.
По состоянию на июнь-июль 2021 года у 40,5% участников исследования выявили определяемые антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеина). По предварительной статистической оценке, если этот показатель экстраполировать на все население Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7%.
Указанный показатель стоит расценивать как минимальную долю украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии, тогда как фактическое количество, вероятно, больше, потому что на результаты исследования влияют такие факторы:
- часть людей в определенные периоды после инфицирования не имеет антител к RBD-домена S1-протеина, но имеет антитела к другим белкам - это будет дополнительно оценено в рамках исследования;
- из-за возможной непродолжительной циркуляции антител у части людей, перенесших COVID-19, они могли исчезнуть к моменту исследования;
- уровни антител могли быть заниженными для выявления лабораторными методами или могут находиться на уровне ниже порога конкретной тест-системы.
Аспекты будут учтены во время углубленного анализа результатов исследования. Полный отчет исследовательская команда подготовит в сентябре 2021 года.
Ранее в Минздраве заявил о том, что делать тесты на наличие антител к коронавирусу нецелесообразно из-за их неубедительности.
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