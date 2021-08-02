На территории Украины, которая находится в "зеленой" зоне карантина, Закарпатская, Черкасская, Тернопольская и Ривненская области не соответствуют ей по одному параметру. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На Закарпатье третий день подряд показатель по динамике госпитализаций превышает установленную норму и составляет 87,5%. В Ривненской области показатель составляет 61,5%, при этом днем ранее он составлял 5,3%.

Отмечается, что в Тернопольской области зафиксирован 90,9% показатель госпитализаций. При этом в Черкасской области динамика обращений в медучреждения находится на уровне 60%. Известно, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на инфекцию должна составлять не более 50%.

Читайте также, после вакцинации от коронавируса необходимо обязательно спросить у врача, внес ли он данные об этом в электронную систему здравоохранения. Такой сертификат будет нужен при выезде за границу или же внутри страны.

Кроме того, в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения заявили о том, что антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев. Указанный показатель стоит расценивать как минимальную долю украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии.

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