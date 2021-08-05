Ученые из аэронавтики и исследования космического пространства зафиксировали пульсацию звезд на их поздней стадии эволюции. Специалисты используют нейросеть, чтобы продолжать поиск небесных тел, сообщает NASA.

Отмечается, что красные гиганты - это огромные холодные звезды на поздней стадии своей эволюции, диаметр которых в сотни раз больше диаметра нашего Солнца.

Ученым NASA удалось зафиксировать определенные колебания поверхности звезд благодаря постоянным конвекционным движениям. В момент того, как небесные тела превращаются в красных гигантов, их газовые оболочки начинают пульсировать с определенным периодом и амплитудой.

В течение последних двух лет телескоп TESS исследовал почти 75% небесной сферы. В частности, чтобы ускорить поиск, ученые научили нейросеть правильно идентифицировать различные космические объекты. После анализа 24 миллионов звезд, NASA обнаружила более 158 тысяч красных гигантов, которые постоянно пульсируют.

Благодаря телескопу Gaia специалистам также удалось высчитать расстояние до вышеупомянутых небесных тел. Как шутят ученые NASA, TESS приобрел для них билеты на концерт красных гигантов.

Ранее мы писали о том, что NASA опубликовало завораживающее видео с борта МКС.

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