NASA показало завораживающее видео из космоса. Об этом пишет "Урядовый курьер".

На сайте Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в открытом доступе лежат сотни тысяч высококачественных фотографий, которые знакомят человечество с историей освоения космоса.

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Тысячи фотографий из архива NASA объединили в таймлапс-видео, показывающие Землю с борта Международной космической станции (МКС).

Четырехминутный ролик получил название ISS Symphony - "Симфония МКС".

Ранее сообщалось, что в США выпустят парфюм с запахом космоса.