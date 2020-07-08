Космическая симфония: NASA опубликовало завораживающее видео с борта МКС [ Редактировать ]
NASA показало завораживающее видео из космоса. Об этом пишет "Урядовый курьер".
На сайте Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в открытом доступе лежат сотни тысяч высококачественных фотографий, которые знакомят человечество с историей освоения космоса.
Тысячи фотографий из архива NASA объединили в таймлапс-видео, показывающие Землю с борта Международной космической станции (МКС).
Четырехминутный ролик получил название ISS Symphony - "Симфония МКС".
Ранее сообщалось, что в США выпустят парфюм с запахом космоса.
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