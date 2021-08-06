Взрыв на шахте в Донецкой области/ Фото: kanaldom.tv

Количество жертв взрыва на шахте в Донецкой области возросло до шести человек. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Взрыв произошел 31 июля на шахте "Покровское". В результате десять работников шахты были госпитализированы в больницы Покровска и Краматорска.

"К сожалению, в течение недели от ожогов и травм шестеро из них умерли. Без кормильца осталось четверо несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа сообщалось о трех погибших.

Ранее сообщалось, что в психиатрической больнице Киева прогремел смертоносный взрыв.

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