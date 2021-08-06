Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области возросло [ Редактировать ]
Количество жертв взрыва на шахте в Донецкой области возросло до шести человек. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Взрыв произошел 31 июля на шахте "Покровское". В результате десять работников шахты были госпитализированы в больницы Покровска и Краматорска.
"К сожалению, в течение недели от ожогов и травм шестеро из них умерли. Без кормильца осталось четверо несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 августа сообщалось о трех погибших.
Ранее сообщалось, что в психиатрической больнице Киева прогремел смертоносный взрыв.
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